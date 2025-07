Vibo, si cosparge di benzina e tenta di darsi fuoco davanti al reparto di Ortopedia dell’ospedale Jazzolino

L’inquietante episodio è avvenuto questa mattina. Un 66enne avrebbe deciso di inscenare la drammatica protesta dopo il mancato intervento chirurgico che avrebbe dovuto subire l’anziana madre poi operata in giornata

Si è cosparso di benzina minacciando di darsi fuoco per protestare contro il mancato intervento chirurgico al femore atteso dalla madre novantenne. L’ennesimo episodio di esasperazione si è consumato dinnanzi all’ingresso del reparto di Ortopedia dell’ospedale Jazzolino, dove un 66enne ha seminato il panico tra le numerose persone presenti versandosi addosso della benzina che aveva portato con sé in una bottiglia. L’uomo ha raggiunto il primo piano dell’ospedale, dove si trova il reparto di Ortopedia, già visibilmente agitato. Poi si è versato addosso il combustibile e ha impugnato un accendino. Il tempestivo intervento di un operatore sanitario, che è riuscito a bloccarlo, ha evitato il peggio. Al quel punto sono sopraggiunte le guardie giurate in servizio all’Ospedale che hanno cercato di calmarlo, avvertendo nel contempo i carabinieri. L’uomo è stato fermato dai militari che ora stanno approfondendo le motivazioni del gesto e la precisa dinamica di quanto accaduto. Intanto, la madre dell’uomo è stata operata.