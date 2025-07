Eroe in corsia allo Jazzolino, l’elogio dei sindacati per l’infermiere che ha impedito a un uomo di darsi fuoco nell’ospedale di Vibo

Un gesto di straordinario coraggio e lucidità ha evitato ieri mattina una potenziale tragedia all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Gregorio Polistina, coordinatore infermieristico della Rianimazione, è intervenuto con prontezza nel reparto di Ortopedia, sventando un atto disperato da parte di un 66enne cosparsosi di benzina e pronto a darsi fuoco nel tentativo di far operare al femore la madre, 95enne, ricoverata e già pronta ad entrare in sala operatoria. Quanto accaduto avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche estremamente gravi, ed ha comunque seminato il panico tra il personale sanitario e gli utenti in corsia. La sua azione di bloccare immediatamente l’uomo e rassicurarlo, tanto da farlo desistere dal gesto che stava per compiere e sciogliersi in un abbraccio commosso, ha suscitato un’ondata di ammirazione e gratitudine da parte delle organizzazioni sindacali e dell’Ordine professionale degli infermieri, che ne hanno sottolineato l’eccezionale valore umano e professionale di Polistina.

Il plauso del Nursind di Vibo Valentia

Il sindacato delle professioni infermieristiche Nursind di Vibo Valentia ha espresso il massimo riconoscimento per Gregorio Polistina, definendo il suo gesto «coraggioso» e che «trascende il dovere professionale». Il sindacato ha evidenziato come l’episodio ricordi «l’essenza degli infermieri: donne e uomini che mettono sé stessi al servizio degli altri, spesso in silenzio, ma sempre con dedizione, competenza e umanità». Il Nursind ha concluso con un monito affinché «l’attenzione sulla sanità vibonese sia tale da evitare il ripetersi di simili situazioni».

L’elogio del Nursing Up alla lucidità

Anche il sindacato Nursing Up ha rivolto il suo «più profondo e sincero ringraziamento» a Polistina, sottolineando come abbia «trasceso il ruolo professionale per diventare un vero e proprio atto di autentico eroismo». Giuseppe Gliozzi, segretario provinciale del Nursing Up e coordinatore infermieristico dello stesso reparto, ha elogiato la «lucidità, sangue freddo e, soprattutto, il cuore» di Polistina. Gliozzi ha rimarcato come l’episodio debba far riflettere sulle difficoltà della sanità, ma anche sulla dedizione dei professionisti che, «nonostante tutto, non si voltano dall’altra parte».

La riconoscenza dell’Opi Vibo Valentia

L’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Vibo Valentia ha espresso il «più sentito ringraziamento» a Gregorio Polistina per il suo «eccezionale gesto di coraggio e responsabilità». L’Opi ha evidenziato la «pronuncia, lucidità e straordinario senso del dovere» del collega, definendolo un «esempio concreto dell’essere infermiere: esserci sempre, agire con competenza e cuore, proteggere il prossimo anche nelle situazioni più critiche». L’Ordine ha esteso la sua gratitudine a nome della comunità infermieristica e dell’intera popolazione vibonese.