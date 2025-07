Fiamme senza tregua nel Vibonese: oltre 220 incendi da inizio luglio. Ponterio (Vdf): «Serve più responsabilità dai cittadini» – VIDEO

Duecentoventi incendi in meno di un mese. A Vibo Valentia la conta degli interventi messi a segno dai Vigili del Fuoco dal primo luglio a oggi parla chiaro: quasi dieci al giorno. Numeri che raccontano un territorio messo a dura prova, dove il fuoco divampa veloce tra erba secca, sterpaglie e, purtroppo, per colpa di comportamenti superficiali ma anche di mani intenzionalmente criminali.

A tracciare il quadro della situazione è il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, Ambrogio Ponterio, che coordina ogni giorno le squadre in azione. «Le aree più colpite sono state quelle di Mileto, Pizzo, Nicotera, Joppolo. Proprio a Joppolo siamo stati impegnati nelle scorse ore. Ma anche vicino alla linea ferroviaria, nei pressi della stazione di Pizzo. In realtà – spiega – è un po’ tutto il territorio che risulta coinvolto da questo tipo di calamità».

Leggi anche ⬇️ Vasto incendio tra Joppolo e Coccorino lungo la Sp23: strada chiusa per consentire le operazioni di spegnimento

Ma cosa c’è dietro a questi continui roghi? «La componente maggiore dovrebbe essere quella accidentale – chiarisce Ponterio –. Parliamo di un uso improprio del territorio: attività incoscienti o non autorizzate, magari accensioni fatte senza criterio, che in presenza del caldo attuale fanno propagare rapidamente le fiamme. Il calore intenso facilita lo sviluppo degli incendi e il passaggio da piccoli roghi a fronti più estesi. Detto questo, c’è anche una componente dolosa che, purtroppo, è da segnalare».

Non solo spegnere, dunque: per il comandante è cruciale agire sulla prevenzione. E questa parte, soprattutto, dai comportamenti quotidiani delle persone. «I cittadini dovrebbero mantenere delle abitudini più attente. Evitare assolutamente di accendere fiamme libere, ma anche di gettare sigarette o sigari dal finestrino dell’auto. Può sembrare una leggerezza da poco, ma è proprio da lì che spesso parte tutto: basta una scintilla per scatenare un incendio».

Tra gli interventi più delicati degli ultimi giorni, Ponterio segnala quello nella frazione di Motta Filocastro, a Limbadi: «Le fiamme erano a ridosso delle abitazioni, il nostro personale si è posizionato a protezione delle case per garantire la sicurezza dei residenti». Criticità anche a Nicotera, «dove un incendio ha costretto all’interruzione della linea ferroviaria».

Intanto, il lavoro sul campo non si ferma. «Attualmente – spiega Ponterio – abbiamo sette squadre operative sul territorio. Sono quelle della sede centrale e dei distaccamenti, che intervengono puntualmente ovunque ci sia bisogno. A questo si aggiunge una squadra boschiva attiva grazie alla convenzione con la Regione Calabria, che ci dà una mano fondamentale». E le forze in campo stanno per aumentare: «Dal 28 luglio la squadra in convenzione raddoppierà – annuncia il comandante –. Ne avremo due operative, in ausilio a tutte le altre già presenti. Un rinforzo importante per continuare a rispondere con efficacia».