Controlli dei carabinieri di Serra San Bruno, tre denunce

Varie le tipologie di reato contestate: dallo spaccio di cocaina alla guida in stato d’ebbrezza

I carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, nel corso di controlli stradale finalizzati a garantire migliori standard di sicurezza collettiva, hanno deferito tre persone per tre tipologie di reati differenti. In un primo caso è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, S. G., 37 enne del luogo, trovato in possesso di 2 grammi circa di cocaina, suddivisa in 3 dosi; ancora è stato deferito C. R., 52enne serrese, stato trovato in possesso di un coltellino la cui detenzione non era giustificata da tempo e luogo. In ultimo è stato deferito B. G., 30enne, anch’egli originario del comprensorio serrese, risultato positivo al test etilometrico con un tasso alcolico complessivo di circa 1.54 g/l, superiore, quindi, rispetto allo 0.5 g/l consentito dalla legge. In questo caso, è scattato anche il sequestro dell’autovettura e il ritiro della patente.