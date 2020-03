In auto a Vibo con una mazza da baseball, denunciato un 53enne

L’uomo, alla vista degli agenti della Squadra volante, ha tentato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto e la sua vettura perquisita

Personale della Squadra Volante in forza alla Questura di Vibo, nel corso di servizi di controllo del territorio, in pieno centro cittadino ha fermato un’autovettura con a bordo tre persone il cui conducente, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi a velocità sostenuta. Venivano eseguiti, pertanto, controlli sul veicolo e sull’uomo alla guida, S. G., di 53 anni, con precedenti di polizia. La perquisizione condotta sul mezzo ha permesso di rinvenire una mazza da baseball in legno, della lunghezza di 65 centimetri, occultata all’interno del vano portabagagli posteriore. L’uomo è stato così denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. La mazza è stata sequestrata.