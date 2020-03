Evasione dai domiciliari, un arresto a Vibo

I carabinieri sorprendono un 42enne in giro per i locali della città

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Vibo Valentia hanno arrestato e posto ai domiciliari Ivan Russo, 42 ann, del luogo, già noto alle forze dell’ordine. Nella serata di ieri è stato sorpreso in giro per i locali di Vibo, ma la sua presenza non è passata inosservata agli occhi di un equipaggio radiomobile della Compagnia carabinieri che ha quindi proceduto ai controlli. Dalle verifiche effettuate si è quindi scoperto che il 42enne era ancora sottoposto ai domiciliari e non poteva quindi uscire di casa. L’arresto è stato poi convalidato dalla magistratura di Vibo Valentia e Russo è stato nuovamente posto ai domiciliari.