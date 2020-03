Coronavirus Calabria, a Reggio due casi positivi al primo tampone

Uno di loro è ricoverato ai “Riuniti” mentre il secondo è in isolamento domiciliare. Si attende la conferma del secondo esame da parte dell’Istituto superiore di sanità

Due casi di coronavirus sono stati riscontrati a Reggio Calabria. Si tratta di due persone sottoposte ad un primo tampone con esito positivo per le quali si attende la conferma del secondo tampone da parte dell’Istituto superiore di sanità. Lo rende noto la direzione aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”. «Il primo dei due pazienti – è detto in un comunicato – è ricoverato nel reparto di Malattie infettive del presidio ospedaliero “Riuniti”, mentre il secondo è in regime di sorveglianza sanitaria domiciliare obbligatoria. In atto sono ricoverati presso il Reparto di malattie infettive due pazienti con Covid-19 confermata che presentano discrete condizioni generali; un terzo paziente, tra i due in attesa di conferma, presenta segni clinici e radiologici di polmonite; per un quarto paziente ricoverato come sospetto gli accertamenti hanno dato esito negativo. In totale, ad oggi, i tamponi eseguiti dal Gom salgono a 261, i pazienti positivi sono 3 mentre, come detto, 2 restano dubbi. I pazienti negativi risultano essere, quindi, 92».



