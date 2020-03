In piazza a Francica e a giocare la schedina, denunciati due disoccupati

Intervento dei carabinieri per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di lotta al contagio da coronavirus

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Due persone sono state deferite in stato di libertà, a seguito di una serie di accertamenti condotti dai carabinieri della Stazione di Francica per aver violato sia le disposizioni governative in materia di lotta al contagio del coronavirus, emanate con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 8 marzo, che l’ordinanza del presidente della Regione, risalente alla medesima data, riguardo le misure urgenti di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di N. C., 55 anni, disoccupato di Vibo Valentia, già noto alle forze dell’ordine e M. S., 36 anni, di Vibo Valentia, anch’egli disoccupato e con precedenti di polizia.



Entrambi sono stati trovati dai carabinieri seduti su un gradino di corso Vittorio Emanuele III, in pieno centro cittadino, a comunicare fra loro senza un motivo ritenuto valido dai carabinieri, non dimostrando lo stato di necessità per giustificare l’allontanamento dalla propria abitazione.



Addirittura uno di loro, N. C., durante i controlli dei carabinieri, senza battere ciglio, è entrato in una tabaccheria per giocare due schedine. Il tutto come se nulla stesse accadendo, in giorni di così elevata allerta per la diffusione del virus che da qualche settimana continua a mietere vittime in ogni angolo del Paese.



A pesca nonostante le restrizioni del coronavirus, sub denunciato a Pizzo



Vibo, viaggiavano in quattro in auto: denunciati dalla Polizia



Giustificazione mendace per pedone a Vibo, scatta la denuncia