Maltempo nel Vibonese, ingenti danni all’acquedotto Medma

Uno smottamento nel territorio di Nicotera ha lasciato scoperta la conduttura che alimenta numerosi comuni tra la costa e Monte Poro. Pianificato l’intervento di ripristino

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Il maltempo, che si è abbattuto nelle ultime ore sulla Calabria, ha creato danni anche all’acquedotto Medma, principale rete di adduzione della costa sud della provincia di Vibo. A comunicarlo è la Sorical, la società che gestisce gli acquedotto regionali della Calabria. Lo smottamento del terreno, nel territorio di Nicotera, ha lasciato scoperta, in più punti, la doppia condotta premente che trasporta l’acqua potabile dall’impianto Medma al serbatoio di Preitoni, che alimenta i comuni costieri di Nicotera, Joppolo, Ricadi, località Vulcano di Tropea e i comuni del Poro, Cessaniti, Filandari, Rombiolo, Briatico e San Costantino Calabro. Al momento l’erogazione non ha subito interruzioni, i tecnici della Sorical hanno effettuato un sopralluogo e predisposto un monitoraggio al fine di prevenire distacchi e rotture. Inoltre, è stato pianificato un primo intervento di messa in sicurezza dell’acquedotto non appena la zona sarà accessibile.