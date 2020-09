Coronavirus, chiusi due istituti scolastici e tre classi nel Vibonese

A San Costantino Calabro ordinanza del sindaco Nicola De Rito per scongiurare ogni rischio di contagio dopo i quattro casi registrati in paese. Analogo provvedimento a Rombiolo e in due scuole di Vibo e Vibo Marina

Un’altra scuola chiude i battenti nel Vibonese, in via precauzionale, per scongiurare ogni potenziale rischio da contagio da coronavirus. Succede a San Costantino Calabro, dove, nel giro di pochi giorni si sono registrati quattro casi di positività al coronavirus Sars-Cov2. La chiusura è stata sancita da un’apposita ordinanza del sindaco Nicola Derito, pubblicata questa mattina all’albo comunale. «È disposta – si legge nel dettaglio -, in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private presenti sul territorio comunale a far data da oggi 30.09.2020 fino alla data del 03.10.2020». Solo nella giornata di oggi, provvedimenti analoghi sono stati assunti a Rombiolo, dove due collaboratori scolastici hanno dichiarato di aver avuto contatti con almeno uno dei casi positivi registrati proprio a San Costantino, a Vibo Valentia e a Vibo Marina, dove sono state chiuse tre classi in totale dopo che il padre di due alunne è risultato positivo al tampone. Le scuole restano chiuse anche a Stefanaconi, “zona rossa” fino alle 24 di questa sera.