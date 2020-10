Autocarro in fiamme tra gli svincoli di Vazzano e Sant’Onofrio

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo. Presenti anche Polizia stradale e Anas

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti questa mattina sull’autostrada gli svincoli di Vazzano e Sant’Onofrio direzione Nord per l’incendio di un autoarticolato in transito.



Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che il rogo, originatosi nel vano motore, si propagasse a tutta la cabina.



Sul posto anche Polizia stradale e personale dell’Anas per la regolazione del traffico che comunque non ha subito interruzioni.