Autovettura in fiamme a Nicotera Marina, indagano i carabinieri

Ingenti i danni causati dall’incendio spento poi dai vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza la zona

Indagini in corso da parte dei carabinieri per fare piena luce sull’incendio che ha distrutto una Fiat Punto a Nicotera Marina di proprietà di R.P., 51 anni, del luogo. L’auto era parcheggiata in una via di contrada Gagliardi. Sul posto per spegnere le fiamme si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che hanno messo in sicurezza l’intera zona. L’auto è andata ugualmente distrutta ed è stata posta sotto sequestro per effettuare altri esami tecnici. Dalle prime risultanze, che attendono ulteriori conferme, l’incendio appare di origine dolosa.