Coronavirus, pronta l’ordinanza di Spirlì: Piscopio è “Zona rossa”

La decisione dopo il focolaio di 46 casi registrati nella frazione di Vibo a fronte di 78 tamponi. Ma il dato potrebbe crescere dopo lo screening effettuato nella giornata di domenica

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, si accinge a firmare l’ordinanza che istituisce la “Zona rossa” a Piscopio, frazione di Vibo Valentia. Il provvedimento è scaturito dal focolaio che interessa la comunità sita a pochi chilometri dal capoluogo di provincia dove si sono registrati (dall’ultimo rilevamento ufficiale) 46 casi di positività al Covid su 78 tamponi, anche se da quanto trapela il totale avrebbe raggiunto e superato gli 80 casi. Contagi probabilmente scaturiti – secondo quanto affermato da fonti mediche – dalla partecipazione a celebrazioni religiose e ad un banchetto successivo alla macellazione di un maiale.

La Regione ha dunque deciso di mantenere a Piscopio le limitazioni proprie della “Zona rossa” a partire da oggi, lunedì 28 dicembre, (quando in tutta Italia scatta la “Zona arancione”) assumendo la decisione auspicata anche dai vertici dell’Asp di Vibo che hanno rappresentato al competente Dipartimento regionale una situazione che appare decisamente preoccupante, la cui portata sembrerebbe assumere proporzioni maggiori alla luce dell’esito dei tamponi che sono stati effettuati anche nella giornata di ieri, domenica 27 dicembre. Interessati dallo screening, eseguito in modalità drive-in nei pressi del palazzetto dello sport di viale della Pace a Vibo, quanti hanno avuto stretti contatti con le persone positive e quanti presentano sintomi specifici.

Il sindaco Maria Limardo ha così commentato: «Purtroppo i dati pervenuti dall’Asp non sono favorevoli. Sta per essere dichiarata la Zona rossa per Piscopio con una ordinanza del Presidente facente funzioni della Giunta Regionale che sarà pubblicata da qui a poco. La nostra comunità è stata duramente colpita proprio quando ci si apprestava a festeggiare la festa più bella dell’anno. I piscopisani però hanno da subito reagito e tuttora stanno dimostrando la forza e il coraggio che da sempre li contraddistingue. Siamo certi che sapranno superare anche questo brutto momento. Un ringraziamento particolare va ai due consiglieri comunali di Piscopio Pietro Comito e Giuseppe Cutrullà che, con amore e grande spirito di abnegazione, si stanno prodigando nell’interesse della comunità mettendosi a disposizione di tutti i cittadini. Anche i volontari della Protezione civile stanno facendo la loro parte, già da oggi è attiva una postazione con il seguente numero anche WhatsApp 380 2870293. Forza Piscopio».