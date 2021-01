Covid, vietato entrare o uscire da Monterosso: positivi 22 anziani e 4 operatori sanitari della Rsa

Il divieto temporaneo è stato disposto per motivi precauzionali in attesa dell’esito dei tamponi molecolari. Un 94enne è stato ricoverato all'ospedale Jazzolino

Sono 22 gli anziani ospiti di Villa delle Rose – a Monterosso – risultati postivi al test antigenico. Quattro, invece, gli operatori sanitari. Per un 94enne che questa mattina all’alba aveva accusato sintomi più gravi, si è reso necessario il ricovero all’ospedale di Vibo Valentia. Una situazione estremamente preoccupante, che adesso dovrà trovare o meno riscontro nei tamponi molecolari, più attendibili e precisi dei test rapidi sin qui effettuati. In queste ore l’Asp, immediatamente allertata, sta provvedendo ad eseguire i nuovi test. In totale sono 28 gli anziani ospitati nella casa di cura, che era riuscita a resistere efficacemente alla prima ondata della pandemia, durante la quale il contagio era rimasto fuori dalla porta.



Il direttore della struttura, Soccorso Capomolla, ha informato i familiari degli ospiti e nel frattempo al Comune è in corso una riunione con l’Usca. In via precauzionale è stata disposta la chiusura in entrata e in uscita dal piccolo centro delle Preserre.

