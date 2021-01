Il Covid allenta la presa nel Vibonese: 14 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino regionale in tutta la Calabria sono 191 in più rispetto a ieri i casi su 2.140 tamponi molecolari effettuati

Sono 14 i nuovi positivi al Covid-19 nel Vibonese. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diramato dalla Regione Calabria che riporta i dati delle ultime 24 ore. I casi attivi in provincia di Vibo Valentia sono 1.048. Di questi 16 sono ricoverati e 1.032 in isolamento domiciliare. I casi chiusi invece sono 1.466 (1.434 guariti e 32 deceduti).

In tutta la Regione si registra un crollo dei contagi. Sono infatti 191 in più rispetto a ieri i casi positivi al coronavirus in Calabria su 2.140 tamponi molecolari effettuati. Nel computo ufficiale della Regione non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. Ad oggi nella nostra Regione sono stati sottoposti a test 462.406 soggetti per un totale di 485.497 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 29.520 (+191 rispetto a ieri), quelle negative 429.660. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: casi attivi 4.154 (67 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano; 14 al presidio ospedaliero di Acri; 16 al presidio ospedaliero di Cetraro; 12 all’ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 4.020 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.391 (4.161 guariti, 230 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 1.910 (29 in reparto all’AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 28 in reparto all’AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.840 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.452 (2.369 guariti, 83 deceduti).

Crotone: casi attivi 407 (20 in reparto; 387 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.099 (2.060 guariti, 39 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 1.048 (16 ricoverati, 1.032 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.466 (1.434 guariti, 32 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2.483 (79 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 3 in reparto al PO di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 2.394 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.751 (8.596 guariti, 155 deceduti).

Altra Regione o stato estero: casi attivi 93 (in isolamento domiciliare); casi chiusi 266. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 23, Catanzaro 57, Crotone 0, Vibo Valentia 14, Reggio Calabria 97, Altra Regione o stato estero 0.