Disarcionato dal cavallo a San Calogero, 17enne soccorso dall’eliambulanza

Grave incidente a San Calogero. Un 17enne che procedeva in sella al suo cavallo lungo il corso principale del paese – intorno alle 15.45 di oggi – è stato disarcionato dall’animale, probabilmente imbizzarrito, ed è stato catapultato su una colonna in cemento armato posta all’ingresso di una tabaccheria. Lo stesso animale, in preda alla paura, si è scagliato contro la vetrina dell’esercizio commerciale restando incastrato nella porta a vetri dell’ingresso. Il giovane, che al momento dei soccorsi rispondeva agli stimoli dei sanitari, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. Sul posto anche un’unità del 118 e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo che hanno provveduto a liberare il cavallo dalla vetrata infranta. L’animale è ferito ma vivo.