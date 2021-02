Zungri, positiva un’altra insegnante. Il sindaco: «I ragazzi restino in casa»

Le scuole erano già chiuse per ordinanza comunale. In attesa dello screening sugli alunni della Primaria, Galati avvisa: «Evitare le occasioni di socialità e i giochi all’aperto»

Le scuole erano già chiuse per ordinanza comunale. In attesa dello screening sugli alunni della Primaria, Galati avvisa: «Evitare le occasioni di socialità e i giochi all’aperto»

Informazione pubblicitaria

Resta alta l’allerta per il Covid a Zungri. Negli ambienti scolastici in particolare. Dopo la positività al tampone rapido di un’insegnante della scuola primaria e la conseguente decisione del sindaco di chiudere le scuole e sospendere le lezioni in presenza, un nuovo caso coinvolge il personale docente. A darne notizia è lo stesso primo cittadino Franco Galati: «Si informa la cittadinanza – scrive -, in particolare i genitori degli alunni che frequentano le scuole di Zungri, che purtroppo è risultata positiva al test antigenico (tampone veloce) un’altra insegnante della scuola primaria. Si attende, anche per questa insegnante, la conferma del tampone molecolare. La situazione è in costante ed attento monitoraggio da parte delle autorità sanitarie, della dirigente scolastica e dell’Amministrazione comunale».

Galati aggiunge: «In virtù dell’evoluzione dello scenario di rischio che fa verosimilmente ipotizzare ulteriori contagi, al fine di scongiurare una diffusione incontrollata del virus, invito le famiglie a vigilare su propri figli in modo da limitare al massimo le occasioni di socializzazione con i propri compagni coetanei e non, anche in occasioni ludiche di incontro all’aperto. È consigliabile, fino a quando la situazione non sarà più chiara, che i ragazzi restino in casa. È da evitare assolutamente la pratica di giochi e attività sportive di gruppo in attesa di organizzare uno screening, con test antigenici, su tutti gli alunni della scuola primaria. Dobbiamo essere responsabilmente attenti – conclude il sindaco – e collaborare tutti insieme per evitare che questo terribile nemico invisibile si diffonda nuovamente nella nostra comunità».