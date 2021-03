Acquaro, esplode il forno a gas in una nota pasticceria: un ferito lieve

Uno dei titolari ha riportato solo alcune lievi ustioni al volto ed al braccio mentre altre tre persone, sempre della famiglia non hanno subito conseguenze

Momenti di panico oggi ad Acquaro per l’esplosione di un forno a gas all’interno di una nota pasticceria. Solo per un puro caso i proprietari non hanno subito conseguenze.

Secondo quanto si è appreso, i proprietari stavano lavorando nel laboratorio quando improvvisamente il forno è esploso facendo saltare i cardini d’acciaio del portellone.

Uno dei titolari ha riportato solo alcune lievi ustioni al volto ed al braccio mentre altre tre persone, sempre della famiglia, che in quel momento si trovavano nelle vicinanze, secondo quanto si è appreso, non hanno subito conseguenze.