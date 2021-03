Bivona, esce a raccogliere asparagi e si perde: 74enne rintracciato dai vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine per un anziano che non riusciva a ritrovare la strada di casa. Intervento dei pompieri del distaccamento di Vibo Marina

Disavventura a lieto fine per un anziano che non riusciva a ritrovare la strada di casa. Intervento dei pompieri del distaccamento di Vibo Marina

Informazione pubblicitaria

Disavventura a lieto fine per un pensionato di Bivona, S.G., 74 anni, uscito di casa alle 15 di questo pomeriggio per cercare asparagi. Non rientrato a casa all’imbrunire e nell’impossibilità di contattarlo, i familiari ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine.

Attivato il dispositivo di ricerca delle persone scomparse, l’anziano è stato ritrovato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Vibo Marina, dopo le 20.30, in buone condizioni di salute, mentre vagava per le campagne senza riuscire a ritrovare la via di casa. L’uomo ha inteso ringraziare i vigili del fuoco per la prontezza e l’efficacia del loro intervento.