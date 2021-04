Covid, a Tropea 43 casi in totale. Negativi i test rapidi sui bimbi di alcune classi della Cottolengo

Le notizie confermate dal Comune guidato dal sindaco Macrì. Invito alla prudenza in vista della Pasqua: «Cautela per evitare ulteriori contagi»

I casi di coronavirus a Tropea raggiungono quota 43. Lo riferisce l’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Macrì con un post social. Nel bollettino locale viene registrato «un nuovo ricovero, che si va ad aggiungere quello in atto ma in via di dimissione». Nella giornata di ieri sono stati sottoposti a tampone antigenico i bambini della classe Arcobaleno del Cottolengo e della 1b della scuola primaria. Tutti i test hanno dato esito negativo.

«Il comune – si legge nel post – informerà tempestivamente la popolazione non appena si avranno notizie puntuali e degne di nota. La raccomandazione che si rivolge a tutti i cittadini è, ancora una volta, quella di tenere comportamenti responsabili e adeguati alla contingenza che stiamo vivendo: adoperiamo tutte le cautele, utilizziamo sempre dispositivi individuali di protezione, manteniamo la distanza di sicurezza ed evitiamo assembramenti».

Ad oggi «la pandemia ci impone di anteporre la salvaguarda della nostra salute, dei nostri cari e della collettività, al comprensibile e legittimo desiderio di stare insieme soprattutto durante le festività. Prestiamo dunque in questi giorni la massima attenzione, rispettiamo le indicazioni che ci vengono impartite, la luce in fondo al tunnel inizia ad intravedersi ma sono necessarie ancora delle rinunce».