FOTO | Visitatori e turisti nel centro storico per l'inaugurazione delle istallazioni natalizie tra alberi scintillanti e giochi di luce sui palazzi storici. Una serie di eventi che mira punta a destagionalizzare i flussi e conquistare i vacanzieri anche d'inverno

A Tropea è già Natale. Il Borgo Incantato si è illuminato questa sera, regalando alla località calabrese più celebre nel mondo l'atmosfera delle feste. Le luminarie hanno acceso vicoli, piazze e palazzi storici, aggiungendo nuovi colori alla bellezza di una città che conserva intatto il proprio fascino in ogni stagione. Turisti, visitatori e tante famiglie hanno affollato il centro storico per assistere alla performance inaugurale che ha dato ufficialmente il via al Natale tropeano. Un appuntamento che, anno dopo anno, si carica di attesa e aspettative, anche per il suo valore nella promozione turistica del territorio oltre la tradizionale stagione balneare.

Il centro storico si anima tra luci e musica

L'accensione delle luminarie ha richiamato tanta gente nel cuore della città, nonostante il sabato uggioso di novembre. Le facciate degli edifici si sono illuminate di migliaia di piccole luci, mentre lungo le strade sono comparsi grandi pacchi regalo sospesi, alberi scintillanti e installazioni che hanno subito attirato l'attenzione dei visitatori.

Tra le attrazioni più fotografate, il grande cuore luminoso con la scritta I Love Tropea, diventato il punto di ritrovo di famiglie e gruppi di amici. Poco distante, il trenino natalizio illuminato ha conquistato soprattutto i bambini. E poi le grandi stelle, gli archi di luce e gli alberi addobbati che accompagnano la passeggiata attraverso il borgo.

Particolarmente suggestive le proiezioni sulle facciate degli edifici storici, dove stelle, decorazioni e messaggi augurali hanno animato le architetture della città. La musica e l'esibizione dell'orchestra hanno accompagnato la serata inaugurale, seguita da un pubblico numeroso.

Un appuntamento che cresce dal 2019

Il Borgo Incantato, nato nel 2019, è diventato negli anni uno degli appuntamenti più attesi del calendario natalizio tropeano. Un progetto pensato inizialmente per rendere più accogliente la città durante le festività e offrire ai residenti occasioni di incontro e socialità, che ha progressivamente assunto anche una dimensione turistica.

Come ricordato nei giorni scorsi dal sindaco Giovanni Macrì, l'iniziativa è nata dalla scelta di reinvestire parte delle risorse provenienti dalla tassa di soggiorno per valorizzare il centro storico anche durante l'inverno.

L'obiettivo è quello di rafforzare l'attrattività di Tropea durante tutto l'anno, facendo leva su un patrimonio storico, paesaggistico e culturale che non esaurisce certo il proprio richiamo con la fine dell'estate.

La città, già affermata come una delle destinazioni più conosciute della Calabria e frequentata da un pubblico internazionale, cerca così di consolidare un'offerta capace di andare oltre il turismo balneare.

E il coinvolgimento non riguarda soltanto gli operatori locali. Nei giorni scorsi, alcuni turisti stranieri hanno partecipato spontaneamente ai preparativi delle luminarie, affiancando cittadini, commercianti e volontari. Un segnale dell'interesse che l'iniziativa è riuscita a suscitare anche tra chi arriva da lontano.

La festa dopo una mattinata difficile

L'inaugurazione è arrivata al termine di una giornata segnata anche da qualche difficoltà. Questa mattina, infatti, l'assenza contemporanea di numerosi operatori ecologici della ditta Muraca ha compromesso i servizi di raccolta dei rifiuti e spazzamento, proprio nel giorno del mercato settimanale e dell'accensione delle luminarie.

Alla base delle assenze, ci sarebbero i ritardi nel pagamento degli stipendi. Macrì è intervenuto personalmente, insieme ad alcuni volontari, per contribuire alla pulizia degli spazi pubblici, mentre la ditta ha assicurato l'invio di una squadra alternativa.

Una situazione che ha provocato disagi e tensioni, ma che non ha impedito lo svolgimento della manifestazione.

Natale a Tropea, un mese e mezzo di appuntamenti

Con l'accensione delle luminarie prende il via il calendario delle iniziative natalizie, destinato ad accompagnare la città fino all'Epifania. Sono previsti momenti musicali, spettacoli e appuntamenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli.

Le immagini di questa prima serata raccontano già una città vivace, con le strade frequentate e le piazze animate anche a novembre. È il risultato più immediato dell'iniziativa, al di là del richiamo turistico e delle prospettive economiche legate alla destagionalizzazione.