Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Alle ore 16.45 di oggi, ad Acquaro, i Carabinieri dell’Aliquota operativa della Compagnia di Serra San Bruno, unitamente a quelli del Reparto Operativo del Nucleo investigativo di Vibo Valentia e ai militari della Stazione di Arena, hanno sottoposto a fermo Alessandro Ciancio (foto), 23 anni, nato Soriano Calabro ma residente nella frazione Piani di Acquaro, operaio con precedenti polizia, ritenuto responsabile dell’omicidio di Rosario Mazza, suo coetaneo, e del tentato omicidio del fratello 18enne di quest’ultimo, Simone.
Sparatoria nelle Preserre vibonesi, un morto ed un ferito (NOMI, FOTO/VIDEO)
Il giovane avrebbe comunicato la sua volontà di costituirsi tramite il legale di fiducia, l’avvocato Bruno Ganino, attendendo poi che i militari dell’Arma andassero a prelevarlo a casa. Il delitto, secondo quanto riferito dai carabinieri, è stato verosimilmente originato da un gesto di sfida rivolto dalla vittima al suo assassino.
Agguato di Acquaro, inquirenti sulle tracce dei killer di Rosario Mazza (VIDEO)