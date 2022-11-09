L'incontro, che si è tenuto questa mattina, verteva sui temi della prevenzione e dell'intelligence riguardo al fenomeno del terrorismo

Si è tenuto questa mattina al carcere di Vibo Valentia un seminario formativo in tema di prevenzione ed intelligence sul fenomeno del terrorismo. La Federazione nazionale sicurezza (Fns) della Cisl, sezione interprovinciale Catanzaro-Vibo-Crotone, esprime il suo plauso «al Nucleo investigativo centrale di Polizia penitenziaria di Roma e al N.I.R. di Catanzaro presso il Provveditorato regionale, per l’ennesima iniziativa formativa organizzata logisticamente proprio presso la Casa circondariale di Vibo Valentia diretta dalla dott.ssa Angela Marcello e dal comandante dott. Salvatore Conti». [Continua in basso]

Al corso tenutosi nel Vibonese hanno partecipato oltre ai capi area e responsabili sanitari penitenziari tutti i comandanti della Polizia penitenziaria del sud/centro Calabria. Sergio Pascale, segretario interprovinciale di Fns-Cisl, in una nota ha dichiarato: «Ai sensi del Codice di procedura penale e delle leggi vigenti, la Polizia penitenziaria svolge, sotto la direzione dell’Autorità giudiziaria attività d’indagine anche sul territorio, al pari di polizia e carabinieri, ed è parte integrante di organismi nazionali di intelligence, ai quali fornisce preziose ed esclusive informazioni, sotto il coordinamento del ministro dell’Interno, anche al fine della prevenzione del fenomeno del terrorismo interno ed internazionale. Pertanto si esprime plauso per l’ennesima iniziativa formativa a favore del personale di Polizia penitenziaria e quindi della sicurezza del Paese».

