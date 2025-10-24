Interventi di manutenzione straordinaria anche sulla linea Lamezia-Catanzaro Lido. L’investimento complessivo è di oltre 60 milioni di euro, con fondi Pnrr. Cambiano gli orari di Frecce, Intercity e Regionali, anche sulla via Tropea

Per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) fra le stazioni di Vibo Pizzo e Mileto e lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Lamezia – Catanzaro Lido, sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria dal 25 ottobre e fino al 30 aprile 2026 sulla Tirrenica, sulla via Tropea, fra Lamezia e Catanzaro Lido e tra Villa San Giovanni e Melito Porto Salvo.

Saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Lamezia-Catanzaro Lido tra le stazioni di Lamezia e Marcellinara, e di upgrade infrastrutturale fra le stazioni di Vibo Pizzo e Mileto, all’interno della galleria Francica. Questi ultimi interventi consistono nell’adozione di un nuovo standard costruttivo per il binario, denominato “Ballastless”, che, anziché poggiare sulla massicciata tradizionale, poggia su piattaforme rigide prefabbricate. In tal modo, oltre a ottenere una significativa riduzione delle attività manutentive, sarà adeguata la sagoma della galleria, in prospettiva del potenziamento del sistema di trasporto combinato merci su rotaia, nell’ambito del corridoio Scandinavo – Mediterraneo.

L’investimento complessivo dei lavori è di oltre 60 milioni di euro, con fondi Pnrr.

Le modifiche alla circolazione

I treni Frecciarossa e Frecciargento delle relazioni Reggio Calabria-Roma-Milano-Torino, Reggio Calabria – Venezia e Sibari-Bolzano subiranno modifiche di orario, anche con anticipi e allungamento dei tempi di viaggio.

Alcuni treni Intercity delle linee Reggio Calabria-Roma/Milano e Sicilia-Roma, e Intercity Notte delle linee Sicilia-Roma/Milano, fino al 13 dicembre subiranno modifiche d’orario - anche con anticipi di partenza - e di fermate, con un aumento dei tempi di viaggio.

I treni del Regionale di Trenitalia sulla Tirrenica subiranno modifiche d’orario, anche con anticipi di partenza e limitazioni di percorso, nella tratta Reggio Calabria–Lamezia Terme-Paola-Cosenza. Per garantire la mobilità, sono previsti nuovi treni tra Reggio Calabria e Rosarno e bus dedicati tra Rosarno e Lamezia Terme Centrale, con fermata intermedia a Vibo Pizzo.

La rimodulazione dell’offerta regionale interesserà anche i treni della relazione Reggio Calabria–Lamezia Terme via Tropea, della Lamezia-Catanzaro Lido e della Villa San Giovanni-Melito Porto Salvo.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.