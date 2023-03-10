Altri soci sono risultati conosciuti alle forze dell’ordine mentre un dipendente è uno stretto congiunto di un soggetto noto per associazione mafiosa. Sanzioni sino a cinquemila euro

Nel corso di una ispezione coordinata, in stretta sinergia operativa, da personale della Squadra mobile e della polizia amministrativa della Questura, unitamente alla polizia municipale di Vibo Valentia, è stato controllato un circolo sportivo privato situato nel centro della città dove sono stati trovati due soggetti, non regolarmente registrati come soci del circolo, intenti a consumare bevande alcoliche.

Accertato tale illecito, gli uomini della Polizia di Stato e della polizia locale hanno esteso i controlli al resto del circolo, rilevando che taluni dei soci erano noti alle forze dell’ordine, nonché un dipendente era prossimo congiunto di un soggetto, anche questo noto, gravato da precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso e considerato elemento di spicco della ‘ndrangheta vibonese. All’esito dei controlli il circolo è stato sanzionato per somministrazione di bevande alcoliche ad avventori non registrati come soci, con una sanzione amministrativa di cinquemila euro. In corso ulteriori verifiche.

