Immediato lo sgombero dopo la chiamata anonima che annunciava la presenza di un ordigno all’interno del palazzo giudiziario. Nessuna bomba è stata rinvenuta: allarme rientrato
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Sarebbe giunta questa mattina la telefonata anonima che annunciava la presenza di una bomba al tribunale vecchio di Vibo, in viale Regina Margherita.
Evacuati gli uffici dei tre piani del palazzo. Dai controlli messi in atto delle unità cinofile della Polizia non è risultata la presenza di alcuna bomba all’interno della struttura. L’allarme è rientrato.