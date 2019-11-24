Allagamenti in particolare nel Serrese. Nel capoluogo attivo il Centro operativo comunale in riunione permanente. Allerta massima a Fabrizia, pioggia nel municipio di Soriano, frana la strada tra Serra e Monasterace

La pioggia incessante che cade da questa mattina su tutta la provincia continua a tenere in ansia la popolazione, anche se nel Vibonese al momento non si registrano situazioni di particolare pericolo. I Vigili del fuoco del comando provinciale stanno intervenendo in seguito a numerose segnalazioni di allagamenti, in particolare nel Serrese. Intanto nel capoluogo, il sindaco Maria Limardo comunica che «il picco massimo di allerta è previsto tra le 12 e le 13». Il Centro operativo comunale (Coc) è in riunione permanente. Nell’ambito dello stesso si è stabilito di chiudere i sottopassi del Vibo Center e di località Feudotto; così come di chiudere al traffico la ex 522 nel tratto tra Vibo Marina e Bivona. Mentre un albero è caduto sulla Statale 18 nei pressi della frazione Longobardi. «La situazione – rassicura il primo cittadino di Vibo Valentia – è costantemente monitorata ed è sotto controllo». Ma a destare maggiore preoccupazione sono soprattutto le condizioni dei fossi e dei torrenti di Vibo Marina e Bivona, che con l’aumentare delle precipitazioni si stanno ingrossando sempre di più raggiungendo il limite di guardia. Il rischio è che possano esondare. Per segnalare particolari criticità è sempre attiva la sala operativa al numero 0963599606.



Il livello di allerta è particolarmente significativo nelle Serre, con Fabrizia che – come registrato dal Centro funzionale dell’Arpacal – ha fatto rilevare valori pluviometrici significativi nelle ultime 12 ore, dove le precipitazioni hanno superato i 100 millimetri. A Soriano Calabro, invece, gli allagamenti hanno interessato anche il municipio.