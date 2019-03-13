La svolta nelle indagini dei carabinieri grazie alle dichiarazioni di alcune madri dei bambini. Due le maestre nei guai

E’ stata notificata dai carabinieri della Compagnia di Tropea l’ordinanza cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti delle due insegnanti della scuola primaria di Zungri. Alle maestre viene contestato il reato di maltrattamenti, posto in essere nei confronti degli alunni della prima elementare. La misura coercitiva trae origine dalle indagini dei carabinieri della Stazione di Zungri a seguito delle dichiarazioni di alcune madri degli alunni della prima elementare della locale scuola. I militari dell’Arma hanno minuziosamente documentato come le maestre – di 65 e 51 anni – facessero sistematicamente ricorso alla violenza fisica e psicologica nei confronti dei bimbi di giovanissima età. Violenza che si concretizzava nell’utilizzo di urla, minacce, insulti e percosse e che si traduceva in un clima di generale intimidazione e soggezione.

L’odierno provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Vibo Valentia su richiesta della locale Procura che ha concordato con le evidenze investigative dei carabinieri. I magistrati, infatti, hanno ritenuto il comportamento delle insegnanti non solo differente dai compiti educativi a loro demandati, ma anche avulso dai comuni principi di educazione e buon senso.

