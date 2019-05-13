Una pistola di provenienza clandestina è stata trovata dai carabinieri nell'abitazione del giovane di San Giovanni

I carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno tratto in arresto Giuseppe Prostamo, 30 anni, di San Giovanni di Mileto. Detenzione illegale di armi e resistenza a pubblico ufficiale i reati contestati. In particolare, nel corso di una perquisizione, nell’abitazione di Giuseppe Prostamo i militari dell’Arma hanno trovato una pistola calibro 7,65 (marca Bersa completa di serbatoio e con due proiettili) risultata di provenienza clandestina e ritenuta nella disponibilità del giovane. Trovato anche un bossolo per pistola calibro 7,65 e uno per fucile da caccia calibro 12, tre coletelli a serramanico, una scatola di cartone con residui di polvere bianca e tre schede di tipo bancomat verosimilmente – secondo i carabinieri – utilizzate per tagliare sostanza stupefacente.

Dopo la scoperta, il 30enne ha opposto resistenza ai carabinieri non volendo saperne di seguirli in caserma, insultando i militari dell’Arma minacciati anche con un coltello.

Alla fine, però, vinta ogni resistenza, è stato condotto nei locali della Compagnia di Vibo Valentia dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto in carcere. E’ dfeso dall’avvocato Giuseppe Grande. Del fermo è stata informata la Procura di Vibo Valentia. Giuseppe Prostamo è figlio di Rocco Prostamo, quest’ultimo fratello dei boss Giuseppe Prostamo (ucciso a San Costantino Calabro il 4 giugno 2011) e Nazzareno Prostamo (condannato all’ergastolo per l’omicidio di Pietro Cosimo consumato a Catanzaro nel 1990). L’ arrestato è noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti. Giuseppe Prostamo è attualmente indagato a piede libero, insieme al fratello Antonio, anche per la scomparsa di Francesco Vangeli, il 26enne di Scaliti di Filandari scomparso il 9 ottobre dello scorso anno.

