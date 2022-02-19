Il Tribunale di Reggio Calabria ha assolto due vibonesi ed un reggino finiti sotto processo per reati legati al trasporto di armi. In particolare sono stati assolti: Giuseppe Mastruzzo, 49 anni, di Limbadi (difeso dall’avvocato Francesco Schimio) nei cui confronti la Procura aveva chiesto la condanna a 7 anni per trasporto in luogo pubblico di armi e ricettazione; Giovanni De Certo, 53 anni, di San Calogero (avvocato Giovanni Piccolo) nei cui confronti il pm aveva chiesto 7 anni per trasporto in luogo pubblico di armi e ricettazione; Giovanni Aricò, 64 anni, di Reggio Calabria (avvocato Marilena Barbera) nei cui confronti il pm aveva chiesto 16 anni per trasporto in luogo pubblico di armi, ricettazione e spaccio di cocaina.