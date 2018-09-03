<p>Detenevano <strong>illegalmente in casa in casa un arsenale,</strong> costituito da una pistola calibro 9 col colpo in canna ed un caricatore con cinque proiettili, 13 colpi di pistola calibro 380 auto, due coltelli a serramanico, un coltello artigianale con lama seghettata e un fucile da pesca subacquea munito di arpione, tutto detenuto illegalmente. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28688"></div>\n\nLa scoperta nel rione <strong>Borgo di Nicotera</strong> è stata fatta dai carabinieri delle Stazioni di Nicotera e Nicotera Marina che hanno proceduto all’arresto dei <strong>fratelli Giuseppe Cicerone, 87 anni, e Domenico Cicerone, 74 anni,</strong> entrambi pensionati e già noti alle forze dell’ordine. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28689"></div>\n\nLa scoperta è avvenuta a seguito di un mirato servizio svolto dalle due Stazioni di Nicotera, sotto direttiva della Compagnia di Tropea, e volto al contrasto della detenzione illegale di armi nel territorio nicoterese. Dell’arresto è stata informata la Procura di Vibo Valentia. I due fratelli sono <strong>cognati del boss della ‘ndrangheta Antonio Mancuso</strong>, di 80 anni. </p>\n\n \n\n<p> </p>