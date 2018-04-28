Tutti gli articoli di Cronaca
Disavventura per una donna briaticese C. M., attaccata da un branco di cani nella zona marina di Briatico, nei pressi dell’ex campeggio “Squalo 33”. A conclusione di una giornata nei campi nell’azienda di famiglia dedita alla produzione di cipolla rossa, la donna stava sollevando una cassetta da terra quando è stata aggredita e morsa dai cani. Il branco era composto sia da randagi che da cani padronali dotati di collare. In un primo momento si è recata nei locali della guardia medica, poi all’Asl di Vibo Valentia. Ha acquistato del vaccino antitetanico e, in aggiunta, dai medici consultati è stato consigliato anche l’antirabbica: «L’Asl vibonese – dice – non è stata in grado di fornirmela, perciò dovrò recarmi a Tropea. Anche a disinfettare la ferita, ho dovuto provvedere personalmente». Secondo la testimonianza della signora, episodi simili – per la maggior parte denunciati – si verificano anche nella frazione San Leo: «Eppure – conclude – i cani ritornano sulla strada dopo qualche giorno».