All’interno anche una foto del 501 hotel di Vibo che da poco si sono aggiudicati all’asta provvisoria

Un proiettile per pistola calibro 6,35 contenuto all’interno di una busta è stato spedito a Sant’Irene al villaggio Baia delle Sirene Beach Resort di Briatico. Era indirizzato al titolare della struttura, Costantino Trimboli, poco più che ventenne. All’interno anche un depliant ed una foto del 501 hotel, la struttura che il padre, Francesco Trimboli, si è aggiudicato in via provvisoria all’asta con la società reggina “F94”.

Francesco Trimboli, imprenditore originario di San Costantino di Briatico, per il 501 hotel ha già versato un acconto di circa 270mila euro su un totale di 2 milioni e 600mila euro per rilevare la struttura. Indagini sulla busta con il proiettile e il depliant del 501 hotel sono state avviate dai carabinieri della Stazione di Briatico. Appare quasi certo che il “messaggio” sia indirizzato a Francesco Trimboli. Si indaga in ogni caso, al momento, in ogni direzione.

