L’allarme nel tardo pomeriggio del 4 ottobre. Le due escursioniste sono state raggiunte dai Vigili del fuoco e accompagnate in albergo. Intervento anche dei mezzi di Capitaneria e Guardia di finanza

Due turiste tedesche sono rimaste bloccate lungo il sentiero che conduce al promontorio roccioso nei pressi del faro di Capo Vaticano, nel territorio comunale di Ricadi. Per riportarle in sicurezza è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, con il supporto via mare della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza.

L’allarme è scattato nella serata di ieri, 4 ottobre, intorno alle ore 18, quando alla Sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia è arrivata la richiesta di soccorso delle due escursioniste.

Sul posto è stata immediatamente inviata una squadra operativa del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ricadi. Dopo avere localizzato le due donne, i soccorritori hanno individuato un percorso via terra che consentisse di raggiungerle e di accompagnarle in una zona sicura.

Il supporto dei mezzi navali

A supporto delle operazioni erano presenti anche, via mare, i mezzi della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, pronti a intervenire qualora fosse stato necessario procedere al recupero dal mare.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le due turiste, che sono rimaste incolumi. Dopo essere state messe in sicurezza, sono state accompagnate presso la struttura alberghiera nella quale soggiornavano.