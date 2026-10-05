Due turiste tedesche sono rimaste bloccate lungo il sentiero che conduce al promontorio roccioso nei pressi del faro di Capo Vaticano, nel territorio comunale di Ricadi. Per riportarle in sicurezza è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, con il supporto via mare della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza.

L’allarme è scattato nella serata di ieri, 4 ottobre, intorno alle ore 18, quando alla Sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia è arrivata la richiesta di soccorso delle due escursioniste.

Sul posto è stata immediatamente inviata una squadra operativa del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ricadi. Dopo avere localizzato le due donne, i soccorritori hanno individuato un percorso via terra che consentisse di raggiungerle e di accompagnarle in una zona sicura.

Il supporto dei mezzi navali

A supporto delle operazioni erano presenti anche, via mare, i mezzi della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, pronti a intervenire qualora fosse stato necessario procedere al recupero dal mare.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le due turiste, che sono rimaste incolumi. Dopo essere state messe in sicurezza, sono state accompagnate presso la struttura alberghiera nella quale soggiornavano.