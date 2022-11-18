Il procuratore di Catanzaro è intervenuto nel corso di un dibattito che si è tenuto al San Vittore di Milano. Altro punto la polizia penitenziaria: «Serve adeguata formazione»

Il sovraffollamento nelle carceri? Problema reale, ma che spesso è usato per occultarne altri, forse ancora più gravi. Nell’ambito di Bookcity se n’è discusso nel carcere milanese di San Vittore, dove è stato illustrato il volume “Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario, il problema irrisolvibile”, edito con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo. Presente il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri che ha puntato il dito su chi «pur potendo» fare qualcosa, ha lasciato la Polizia penitenziaria per anni in una situazione di «depressione, frustrazione», senza un’adeguata formazione che, invece, deve andare di pari passo con la gestione degli istituti. «E per fare formazione – ha detto – nelle scuole devono parlare persone che hanno lottato sul campo, faticato, altrimenti diventa una passerella».

Per Gratteri, inoltre, per cercare di fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento negli istituti penitenziari «i detenuti che sono in carcere, e che hanno commesso il reato a causa della loro tossicodipendenza, dopo una prima valutazione da parte di uno psicologo, devono essere mandati in un centro di recupero per provare a disintossicarli dalla dipendenza della droga». Altro fallimento sono le Rems «che non esistono, se non sulla carta», mentre Gratteri confida che con il Pnrr si possano costruire nuove carceri o ampliare quelle esistenti.

