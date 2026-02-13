Chiusa fino a data da destinarsi la strada provinciale 15 che da Vibo conduce a Stefanaconi. È quanto ha deciso la Provincia, emanando la relativa ordinanza che inibisce il traffico veicolare. Il provvedimento è stato adottato dopo la frana che si è verificata ieri e che ha causato la caduta di grossi massi sulla carreggiata. Insomma, un provvedimento legato alla sicurezza di chi transita lungo quella strada, utilizzata non solo da chi proviene da Sant’Onofrio e Stefanaconi, ma anche come via alternativa per bypassare il centro di Vibo provenendo da nord. Dunque un’arteria molto trafficata che in parte coincide con il tracciato della tangenziale mai entrata in funzione proprio a causa del pericolo frane.

Già ieri il Comune di Vibo aveva provveduto a sistemare delle transenne per impedire l’accesso al tratto stradale ma, come dimostrano le foto che pubblichiamo, le barriere sono state rimosse e accostate a bordo strada da qualche automobilista che non aveva nessuna intenzione di rispettare il divieto. Una volta spostate le transenne, il traffico è ripreso come se nulla fosse, nonostante il rischio incombente. Ecco perché questo pomeriggio sono stati posizionati due new jersey in cemento che sarà certamente più difficile, se non impossibile, spostare.