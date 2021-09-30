A darne notizia in aula è stato Guido Contestabile che da oggi non assiste più l’imputato eccellente

Colpo di scena al maxiprocesso Rinascita Scott. L’avvocato Giancarlo Pittelli – fra i principali imputati – ha revocato uno dei suoi difensori storici, l’avvocato Guido Contestabile, per sostituirlo con un nuovo legale. Si tratta dell’avvocato Vincenzo Maiello, professore ordinario di diritto penale all’Università Federico II di Napoli. A svelare la nuova nomina è stato lo stesso avvocato Guido Contestabile oggi in aula per il controesame del collaboratore di giustizia Bartolomeo Arena. Vincenzo Maiello affiancherà nella difesa di Giancarlo Pittelli l’avvocato Salvatore Staiano.

L’avvocato Guido Contestabile aveva sin qui seguito in ogni fase la posizione di Giancarlo Pittelli sin dal blitz del 19 dicembre 2019. Di certo l’avvocato Contestabile è fra i più profondi conoscitori dell’intero carteggio di Rinascita Scott, costituito da migliaia di atti di cui ben pochi difensori hanno piena contezza.

