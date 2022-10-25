Il presidente della Commissione antimafia interviene su Twitter e usa l’ironia per le dichiarazioni del sindaco riportate stamane da un quotidiano regionale

Usa Twitter e l’ironia il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, per commentare le ultime dichiarazioni del sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, riportate stamane da un quotidiano regionale. L’ex senatore così commenta un passaggio della notizia: «Leggo sulla Gazzetta del Sud che il Comune di Tropea ha “provveduto a stabilizzare… tutti gli ex Lsu ed Lpu”; su questo problema mi ero soffermato ad agosto sui social, evidentemente invano. Complimenti per tale iniziativa! Vediamo se usando l’ironia si è più efficaci». Il presidente della Commissione parlamentare antimafia riporta quindi la foto dell’articolo con il passaggio di interesse.



In effetti, il 17 agosto scorso (LEGGI QUI: Antimafia al Comune di Tropea: Morra alza il velo su concorsi e stabilizzazioni), Nicola Morra aveva denunciato – richiamando l’attenzione della Prefettura di Vibo Valentia – che il Comune di Tropea aveva provveduto a stabilizzare gli ex Lsu ed Lpu (lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità), sottolineando però che alcuni di loro sono menzionati nella relazione della Commissione di accesso agli atti (e quindi della Prefettura di Vibo Valentia) che ha portato dal 2016 al 2018 al commissariamento dell’ente per infiltrazioni mafiose. Nella stessa relazione vengono richiamati i nominativi di tali Lsu, alcuni dei quali noti alle forze dell’ordine ed uno in particolare segnalato quale stretto congiunto degli esponenti di vertice del clan La Rosa e denunciato in concorso con uno di loro.



Su tale pubblica denuncia del presidente della Commissione parlamentare antimafia, al pari di tante altre, è però calato il silenzio da parte delle istituzioni deputate al controllo sull’operato degli enti locali, sino al Twitt odierno dell’ex senatore Morra che richiama quanto dichiarato ieri dal sindaco in un incontro pubblico (e riportato dalla Gazzetta del Sud) dove il primo cittadino ha rivendicato – a nome dell’amministrazione comunale (secondo quanto si legge sul quotidiano) – la stabilizzazione degli Lsu/Lpu.

LEGGI ANCHE: Antimafia al Comune di Tropea: Morra alza il velo su concorsi e stabilizzazioni

Comune di Tropea e infiltrazioni mafiose: Morra chiede al prefetto di Vibo l’accesso agli atti

Comune di Tropea e accesso agli atti, Pietropaolo e L’Andolina: «Incomprensibile il silenzio della Prefettura»

Comune di Tropea, L’Andolina: «Morra ha ragione, intervenga la Prefettura. Fatti gravi e inquietanti»

Tropea: i costi delle serate per il premio al Porto e la cena con i giapponesi animano il dibattito

Accesso negato agli atti della Porto di Tropea spa: Prefettura e sindaco rispondono a due consiglieri

Antimafia: i lavori al Porto di Tropea appaltati dal Comune nel “mirino” di Morra

“Blitz” del presidente della Commissione antimafia a Tropea