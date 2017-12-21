Dopo il minuto di silenzio per Totò Riina postato su facebook del consigliere Mimmo Taccone, i suoi colleghi lo invitano a lasciare il Consiglio

Continua a far discutere il caso sollevato dalla nostra testata sul messaggio postato su facebook dal consigliere comunale di Joppolo, Mimmo Taccone, che ha invitato ad un “minuto di silnezio per zio Totò”, ovvero Totò Riina. Il gruppo consiliare di maggioranza “Insieme per Ricominciare” chiede infatti al consigliere di fare un passo indietro abbandonando il Consiglio comunale.

Questo il testo del gruppo consigliare di maggioranza “Insieme per Ricominciare”:

“Un’istituzione pubblica, quale un’amministrazione comunale ha a cuore l’educazione alla legalità, il contrasto alla mentalità mafiosa e il sostegno ai tanti “boni viri” che ogni giorno lottano contro la criminalità. L’immenso dolore provocato a tante persone direttamente ed indirettamente da chi, come il boss mafioso Salvatore Riina, si è macchiato di delitti efferati, non può e non deve essere dimenticato, ma va ricordato soprattutto alle giovani generazioni perché rimanga vivo ed indelebile.

Ciò premesso il gruppo consiliare “Insieme per Ricominciare” avendo appreso solo in data 20 c.m. di quanto postato su Facebook in data 17 novembre 2017 dal consigliere Domenico Taccone, prende atto delle motivazioni da lui addotte e, tuttavia, rileva che l’incauta iniziativa si è prestata a lettura di segno opposto, laddove nei confronti della mafia occorre usare parole chiare e forti di condanna.

Tanto premesso e considerato che questo gruppo consiliare fonda le proprie radici e convinzioni nella lotta a qualsiasi tipo di criminalità soprattutto a quella organizzata invita il consigliere Taccone a rassegnare le proprie dimissioni”.

