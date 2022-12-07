Continua l’attività di contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti ad opera della Polizia di Stato in tutta la provincia

Continua l’attività di contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti ad opera della Polizia di Stato in tutta la provincia vibonese, secondo forme di controllo del territorio implementate su impulso del questore di Vibo Valentia. I servizi sono stati effettuati a Vibo e Mileto, concentrando gli sforzi operativi nelle aree maggiormente interessate dallo spaccio di stupefacenti. In particolare, durante controlli effettuati nella zona di Mileto è stato denunciato un uomo poiché deteneva circa 50 grammi, suddivisi in dosi, di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente che poi avrebbe immesso sul mercato.



A Vibo Valentia, invece, la polizia ha fermato una persona che, all’esito delle operazioni di perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana, suddivisa in più involucri con il tipico materiale per il confezionamento. Altre cinque persone, inoltre, sono stati trovati, nel centro cittadino, in possesso di diverse dosi di marijuana e segnalati alla locale Prefettura per i provvedimenti di competenza. Sono in corso ulteriori accertamenti volti alla ricostruzione dei canali di approvvigionamento della droga sotto il coordinamento della Procura di Vibo Valentia.

