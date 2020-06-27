Complicazioni per il 65enne già membro della commissione d’esame del Nautico di Pizzo. Intanto nell’istituto napitino, dopo la sanificazione dei locali, questa mattina sono ripresi gli esami

Si sono aggravate le condizioni del docente nicoterese, già membro della commissione d’esame all’Istituto Nautico di Pizzo e risultato positivo al Covid-19, tanto da consigliare l’apposita equipe dell’Asp di Vibo Valentia di ricoverarlo, nella giornata di ieri, nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale “Jazzolino” del capoluogo.



Il professore 65enne residente a Nicotera Marina aveva avuto contatti con una coppia di Palmi, rientrata dall’Emilia Romagna e, a sua volta, risultata affetta da coronavirus. Da lì i timori dello stesso docente, i relativi controlli e la conferma che anche lui aveva contratto la malattia.



Sin da subito era partita la procedura di sicurezza predisposta in quei frangenti dall’equipe dell’Osservazione breve intensiva (Obi) Covid dell’Asp di Vibo Valentia, con tanto di 68 tamponi effettuati all’interno dell’Istituto scolastico napitino, e oltre 120 predisposti a Nicotera. Tutti test che, per fortuna, sono risultati in seguito negativi.



Nel frattempo, effettuata l’accurata sanificazione degli ambienti scolastici, sono ripresi stamane gli esami di maturità all’Istituto Nautico di Pizzo con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la massima sicurezza per personale docente e non docente e per gli studenti così come, del resto, era avvenuto nei “giorni caldi” dell’emergenza. Gli esami dovrebbero ora concludersi entro la prima decade di luglio diplomando così i nuovi capitani, direttori di macchina e aeronauti del prestigioso istituto.