Viaggi, pranzi, vino e vacanze in cambio di agevolazioni nei contributi comunitari per un villaggio turistico di Santa Maria di Ricadi

La Procura di Catanzaro ha chiuso le indagini preliminari nei confronti dell’ex responsabile dell’anti-corruzione della Regione Calabria Maria Gabriella Rizzo, di 58 anni, ora in servizio al Dipartimento Turismo, beni culturali e spettacolo, e dell’imprenditrice turistica di Ricadi Laura Miceli, 68 anni, indagate entrambe per corruzione e falsità ideologica. L’avviso di conclusione indagini è stato notificato anche ad altre due persone, il componente della commissione incaricata alla vigilanza in relazione al “Finanziamento di Piani di investimenti produttivi” Antonio Tolomeo, 40 anni, ingengnere con studio a Catanzaro, e Deborah Valente (50).

Nell’inchiesta è finita anche la società Baia d’Ercole con sede a Ricadi, di proprietà di Laura Miceli, titolare dell’omonimo villaggio “Baia d’Ercole” sito a Santa Maria di Ricadi. Le indagini, condotte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro, sotto il coordinamento della Procura, hanno portato ad ottobre scorso all’emissione di un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari nei confronti di Rizzo e Miceli. Secondo l’accusa, la dirigente regionale avrebbe comunicato all’imprenditrice informazioni non ancora divulgate riferite a bandi non pubblicati, fornendo anche consulenze. La Rizzo, anche in incontri informali appositamente organizzati, avrebbe quindi prospettato alla Miceli l’evoluzione delle istruttorie di pubblicazione ed i contenuti di bandi regionali finanziati da fondi comunitari destinati al supporto del settore turistico-alberghiero. In cambio avrebbe beneficiato di soggiorni vacanze e casse di vino. Per gli altri particolari dell’inchiesta LEGGI QUI: Dirigente della Regione corrotta da imprenditrice vibonese, due arresti – Nomi-Video

Corruzione e falso ideologico, arrestata imprenditrice vibonese del turismo – Video