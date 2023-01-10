Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, distaccamento di Serra San Bruno

Un fulmine ha colpito la croce posta sulla sommità della facciata della chiesa di via Santissima Annunziata nel comune di Dasà. Parte della struttura e calcinacci si sono riversati nel piazzale antistante danneggiando alcune vetture in sosta. Nessun danno alle persone. Sul posto, oltre ai carabinieri, è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, e più precisamente del distaccamento di Serra San Bruno. Attualmente la zona è stata delimitata con apposite transenne. L’intervento da parte dei vigili del fuoco si è reso necessario anche per avviare una verifica e mettere subito in sicurezza la zona. «Addolorato per quanto accaduto» si è detto il sindaco Raffaele Scaturchio che ha aggiunto: «Ci auguriamo che tutto questo possa risolversi presto e che rimanga solo un brutto ricordo».