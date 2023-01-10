Tutti gli articoli di Cronaca
Un fulmine ha colpito la croce posta sulla sommità della facciata della chiesa di via Santissima Annunziata nel comune di Dasà. Parte della struttura e calcinacci si sono riversati nel piazzale antistante danneggiando alcune vetture in sosta. Nessun danno alle persone. Sul posto, oltre ai carabinieri, è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, e più precisamente del distaccamento di Serra San Bruno. Attualmente la zona è stata delimitata con apposite transenne. L’intervento da parte dei vigili del fuoco si è reso necessario anche per avviare una verifica e mettere subito in sicurezza la zona. «Addolorato per quanto accaduto» si è detto il sindaco Raffaele Scaturchio che ha aggiunto: «Ci auguriamo che tutto questo possa risolversi presto e che rimanga solo un brutto ricordo».