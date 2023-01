Il caso dell’albergo diffuso di Zaccanopoli, vince il bando ma il progetto resta fermo

Una vicenda surreale raccontata da Vincenzo Scordo, operatore turistico: «Non solo non sono ancora entrato in possesso degli immobili per avviare l’attività ricettiva, ma sono stato costretto a dover avviare azioni legali. Le cause? Gineprai burocratici e amministrativi, un mix tra incompetenza e negligenza»

Da un lato, un progetto turistico vincente. Dall’altro, gli ostacoli e le colpe di una burocrazia che frenano lo sviluppo in terra calabra. A sollevare il caso dell’albergo diffuso di Zaccanopoli, Vincenzo Scordo, operatore turistico attivo nel Vibonese. Il professionista ha deciso di raccontare, con grande amarezza, la storia di un sogno imprenditoriale che non è riuscito a decollare. Partendo dalle origini. «Nell’agosto del 2020 – ricorda- l’Amministrazione comunale di Zaccanopoli metteva a bando l’affidamento del servizio di gestione di immobili adibiti ad Albergo diffuso per un totale di 30 posti letto. Un modello “innovativo” di ospitalità, nato dall’idea di utilizzo a fini turistici delle case vuote ristrutturate coi fondi del post terremoto del Friuli (1976). In estrema sintesi – rileva – con Albergo diffuso si definisce un modello di ospitalità “orizzontale”, dove gli ospiti di piccoli centri storici, borghi e insediamenti rurali o montani, alloggiano in diversi immobili (recuperati e ristrutturati) dislocati nel nucleo urbano, vivendo un’esperienza – quasi – in simbiosi con la comunità locale ospitante. Un po’ casa ed un po’ albergo. Un’idea per valorizzare i paesi fuori dai circuiti turistici, attraverso un’attività ricettiva esperienziale, sostenibile e responsabile». [Continua in basso]

Il caso da Zaccanopoli

In Calabria le realtà di albergo diffuso sono diverse, tra queste spicca quella di Belmonte Calabro. A Zaccanopoli, l’albergo diffuso veniva ideato da Rosanna Mazzeo e realizzato con fondi Ue e regionali: «Ho partecipato al bando – spiega Scordo- proponendo, oltre all’offerta economica richiesta, un progetto di un eco-villaggio esperienziale. Dove, grazie ai cinque immobili messi a bando, si sarebbe creato il primo progetto di turismo “diffuso” nella provincia di Vibo Valentia, sulle colline a pochi km dalla ridente e famosa Tropea. Non un semplice b&b o affittacamere, ma un’idea di sviluppo territoriale in un contesto dove lo spopolamento è problema atavico. Sulle splendide colline del Monte Poro, tra mari e monti, veniva presentato un progetto basato sull’autenticità dei luoghi, strutturato secondo i canoni dello slow tourism. Con l’ideazione di percorsi trekking, attività di turismo esperienziale (corsi di cucina, esperienze in aziende agricole ecc.), spazi artistico-creativi, slow restaurant, itinerari in e-bikes (progettando, all’interno dell’Albergo Diffuso, un vero e proprio Bike Hotel), aree smart working per sviluppare una progettualità di Workation (Work + Vacation) e molte altre attività che avrebbero reso unica l’offerta turistica nel contesto del piccolo paese rurale di Zaccanopoli».