Un’iniziativa legata alla promozione del territorio. Un’iniziativa per parlare di fruibilità dei luoghi di interesse turistico da parte delle persone con disabilità. “Le città dell’accoglienza”, nata dall’idea di 5 associazioni, nei giorni scorsi ha fatto tappa a Briatico. Unica città del Vibonese interessata dalla due giorni (altri eventi a Fuscaldo e San Lucido, nel Cosentino) – per volontà delle associazioni “Dopo mamma e papà”, “I binari della vita”, “Isoa diving”, ”Le forre del Tirreno”, As “Gruppo subacqueo paolano”, “The Frogmen”, “Visitsanlucido” – la “città del mare” ha accolto i diversi gruppi ed i loro rappresentanti. Un’esperienza, come rimarcato da Teresa Scarmato della “Dopo mamma e papà” «in grado di evidenziare le difficoltà per questi ragazzi speciali di godere a pieno delle bellezze storico-architettoniche dei nostri paesi per la mancanza di infrastrutture adeguate per accoglierli».

A Briatico, tuttavia, le attività sono state dislocate quanto nella cittadina, quanto sul litorale. A partire dalle esercitazioni per le immersioni subacquee, dalle lezioni per le tecniche e il “passeggio” lungo i fondali briaticesi con Leonardo Dorrico (Forgmen team): «Un incontro, quello con il Gruppo paolano rappresentato da Piero Greco, avvenuto qualche anno fa e dal quale sono scaturite proficue collaborazioni» aggiunge la Scarmato.

Il trekking urbano ha coinvolto anche le frazioni. Un percorso durante il quale è stata spiegata, tramite la presenza dello storico Giuseppe Garrì, la storia della cittadina, dei palazzi e delle famiglie nobiliari. I siti, inoltre, sono stati osservati da prospettiva storica tramite le immagini e fotografie antiche. L’esperienza, patrocinata dal Comune di Briatico, è stata considerata positivamente dai rappresentanti dei sodalizi Maria Teresa Nervo per gruppo subacqueo paolano, Paolo Cunsolo per le Forre del Tirreno, Matteo Martone per i “Binari della vita” e Luca Morelli per “Visit San Lucido”.

