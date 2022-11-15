Il corpo della donna era stato trovato sul sedile anteriore lato passeggero, quello del compagno nel bagagliaio con un agnello sgozzato. Il delitto risale all'aprile scorso

Un 56enne è stato arrestato con l’accusa di concorso, con soggetti allo stato ignoti, in duplice omicidio con l’aggravante della premeditazione, nonché del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa. Si tratta di Francesco Adduci, accusato del duplice omicidio di Maurizio Scorza e della compagna Hanene Hedhli avvenuto a Castrovillari nell’aprile scorso. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cosenza e della Compagnia di Cassano allo Ionio, con il coordinamento della Dda di Catanzaro. La misura cautelare – spiegano gli investigatori – scaturisce dall’ampia attività di indagine sviluppata a partire dal 4 aprile 2022: quella sera i due cadaveri furono rinvenuti in contrada Gammellone, nel comune di Castrovillari. I corpi delle due vittime, dopo essere stati attinti a morte da 14 colpi d’arma da fuoco, erano a bordo di una Mercedes di proprietà di Scorza, in una strada di campagna: la donna sul sedile anteriore lato passeggero e l’uomo nel bagagliaio con un agnello sgozzato. [Continua in basso]

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Adduci avrebbe fornito il proprio contributo attirando con l’inganno Maurizio Scorza all’interno del proprio podere, dove poi quest’ultimo trovava ad attenderlo i propri sicari. La stessa macabra sorte è spettata anche alla compagna di Maurizio Scorza, testimone inconsapevole del disegno criminoso perpetrato ai danni del compagno. Le indagini proseguono per individuare gli altri responsabili.

