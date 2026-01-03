Ammontano a 930mila euro i fondi ministeriali destinati alla Provincia di Vibo Valentia per interventi di edilizia scolastica. Le risorse, come riportato da Il Vibonese nei giorni scorsi, arrivano dal ministero dell’Istruzione e del Merito e consentiranno il finanziamento immediato di quattro progetti, mentre altri sei interventi restano in graduatoria in attesa dello scorrimento.

Nel Vibonese sono stati finanziati anche i progetti presentati dai Comuni di Filadelfia (310 mila euro per tre interventi), Capistrano (100mila euro per due interventi), Briatico (50mila euro per un intervento), Monterosso Calabro (100mila euro per un intervento) e Mileto (200mila euro per un intervento).

A commentare l’esito delle graduatorie nazionali, recentemente pubblicate, è il presidente della Provincia Corrado L’Andolina: «I finanziamenti governativi dimostrano che l’attività amministrativa della Provincia è sempre andata avanti e va avanti senza cesure, con tenacia e rigore. Il risultato positivo è motivo di soddisfazione e stimolo a fare sempre meglio e di più».

Le risorse sono previste dal decreto ministeriale del 21 novembre 2025 n. 229 e sono destinate agli enti locali per interventi di adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio, oltre che per opere urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Al primo stanziamento si aggiungono ulteriori 206,8 milioni di euro, messi a disposizione con un recente provvedimento firmato dal ministro Giuseppe Valditara, che consentirà lo scorrimento delle graduatorie e l’eventuale finanziamento di ulteriori interventi.

Nel contesto provinciale, il quadro complessivo vede 20 interventi valutati positivamente sul territorio vibonese, di cui nove ammessi immediatamente a finanziamento. La quota più consistente delle risorse è stata assegnata all’Amministrazione provinciale.

Ulteriori undici progetti risultano inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati nella fase attuale per esaurimento delle risorse disponibili. Come precisato dagli uffici competenti, tali interventi non sono esclusi e potranno accedere ai fondi attraverso i successivi scorrimenti.

«Si tratta di stanziamenti che incidono direttamente sulla sicurezza degli edifici scolastici – ha aggiunto L’Andolina – e che rappresentano un risultato significativo, frutto di un lavoro tecnico e amministrativo portato avanti con metodo e competenza». Il presidente ha inoltre ringraziato il settore Edilizia scolastica della Provincia e la responsabile Carolina Bellantoni, «per la professionalità dimostrata nella progettazione e nella gestione delle procedure di bando».

Gli interventi finanziati

Nel dettaglio i finanziamenti assegnati alla Provincia di Vibo Valentia riguardano: Liceo classico di Vibo Valentia – intervento di messa in sicurezza: 300mila euro; Convitto Filangieri di Vibo Valentia – adeguamento alle norme antincendio: 130mila euro; Istituto tecnico di Serra San Bruno – adeguamento alle norme antincendio: 200mila euro; Istituto tecnico nautico di Pizzo – adeguamento alle norme antincendio: 300mila euro.

Restano sei ulteriori interventi presentati dalla Provincia di Vibo Valentia, regolarmente inseriti in graduatoria ma non ancora finanziati per carenza di risorse. Anche questi progetti potranno beneficiare dei prossimi scorrimenti, grazie ai nuovi fondi messi a disposizione dal Ministero.