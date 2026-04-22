Dopo giorni di disagi nella zona bassa della frazione il Comune annuncia che il problema è stato risolto. Ai residenti arrivano scuse e rassicurazioni. L’assessore Colelli: «Abbiamo lavorato senza sosta da domenica»

«A Piscopio la situazione idrica è tornata alla normalità». A comunicarlo è l’amministrazione comunale di Vibo Valentia, che riferisce di un intervento concluso nel primo pomeriggio di oggi dopo giorni di disagi che hanno interessato soprattutto la parte bassa della frazione.

Secondo quanto spiegato dal Comune, all’origine del problema c’era «il malfunzionamento di una elettrovalvola all’uscita del serbatoio», che «aveva causato un calo di pressione, scompensando totalmente la rete idrica» e provocando criticità diffuse «in modo particolare via Mesima e la comunale Giampiero». Un guasto che ha finito per compromettere l’equilibrio dell’intero sistema di distribuzione, rendendo necessarie verifiche e manovre continue per riportare la rete a un funzionamento regolare.

L’amministrazione parla di «giorni intensi e impegnativi» e ricostruisce il lavoro svolto sul campo: «Dall’alba di domenica fino alla tarda serata di ieri è stato messo in campo un intenso servizio di analisi della rete e ispezione dei pozzetti con relative manovre di compensazione». Un’attività che, viene evidenziato nella nota, ha richiesto «una capillare presenza dell’assessore al ramo Francesco Colelli, del dirigente Filippo Nesci, dei funzionari di settore e della ditta incaricata delle manovre».

Il Comune fa sapere che «nel primo pomeriggio di oggi la situazione è interamente compensata e la rete ha ripreso ad erogare in modo organico». Nella stessa comunicazione arrivano anche i ringraziamenti «agli operatori di polizia locale e al comandante Michele Bruzzese per il supporto fornito agli interventi manutentivi», insieme a un messaggio rivolto ai residenti: «Ai cittadini che in questi giorni hanno subito disagi vanno le scuse e la vicinanza dell’amministrazione tutta. La risoluzione di questi problemi è la nostra priorità».