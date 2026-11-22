Per l’aggressione mortale è stato fermato e trasferito in carcere un dipendente del locale. Tra i due sarebbe scoppiata una discussione, degenerata in una violenta colluttazione

Era originario di Mammola, nella Locride, Francesco Zangari, 66 anni, conosciuto da tutti come Franco, il titolare del Manhattan Pub di Torino, ucciso nel cortile condominiale sul retro della birreria che ha gestito per circa quarant'anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato intorno alle 10 di venerdì mattina. Evidenti i segni di una morte violenta, che gli investigatori hanno attribuito a calci e pugni. Per l'omicidio è stato fermato un dipendente del locale, Daniele Leo, che compirà 44 anni a dicembre.

Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenute le volanti, la squadra mobile e la polizia scientifica. Il medico legale ha rilevato diversi traumi, confermando che il decesso è stato causato dai colpi ricevuti. Le indagini, coordinate dalla procura di Torino, diretta da Giovanni Bombardieri, hanno portato in breve tempo all'identificazione del dipendente, rintracciato nelle vicinanze del pub e accompagnato in Questura. L'uomo è stato trasferito nella notte nel carcere Lorusso e Cutugno, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il fermo, eseguito dalla squadra mobile nella notte tra ieri e oggi, è stato disposto con l'accusa di omicidio pluriaggravato.

Restano da chiarire i motivi dell'aggressione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alcune ore prima del ritrovamento del corpo, Zangari era rimasto nel locale insieme al dipendente. Tra i due sarebbe scoppiata una discussione, degenerata in una violenta colluttazione proseguita nel piazzale sul retro del pub. Il titolare sarebbe caduto a terra e sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni fino alla morte.

Per decenni punto di riferimento per la scena underground torinese, il Manhattan Pub si trova in via Giachino, alla periferia nord della città, nel quartiere Borgo Vittoria. Il locale era frequentato da giovani e famiglie e ospitava concerti in cui molte band hanno mosso i primi passi.

La notizia della morte di Zangari aveva iniziato a circolare sui social già dalla serata di ieri, dopo che alcuni clienti avevano trovato la serranda abbassata e un foglietto bianco con la scritta: «Il Manhattan è chiuso per lutto».