La sostanza stupefacente trovata occultata in un contenitore di Vivin C. La perquisizione a seguito dell’operazione Stammer

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Eroina, nel caso di specie, per complessivi 11 grammi occultata nel bagno della propria abitazione. Questa l’accusa per la quale la Guardia di Finanza ha tratto in arresto Giuseppe Prostamo, 33 anni, alias “Ciopane”, di San Giovanni di Mileto. La sostanza stupefacente – ritrovata nel bagno dell’abitazione – era già suddivisa in dosi: una di circa 0,6 grammi trovata in contenitore di Vivin C e l’altra di 10,4 grammi trovata avvolta nel cellophan.

La sostanza stupefacente è stata trovata durante una perquisizione delegata dalla Dda di Catanzaro nell’ambito dell’operazione “Stammer” che ha portato ieri agli arresti domiciliari il 29enne Antonio Prostamo, fratello di Giuseppe Prostamo. Entrambi sono figli di Nazzareno Prostamo, ritenuto esponente di spicco dell’omonimo clan e condannato mercoledì in appello nel processo “Genesi” a 13 anni di reclusione. Altra condanna all’ergastolo Nazzareno Prostamo ha rimediato in via definitiva per l’omicidio di Pietro Cosimo, compiuto nei primni anni ‘9’ a Catanzaro su mandato del boss dei Gaglianesi Girolamo Costanzo. Per quanto riguarda Giuseppe Prostamo, lo stesso era stato arrestato nel luglio 2016 per la detenzione di armi (fra cui un kalashnikov) e della sostanza stupefacente.

Giuseppe Prostamo è difeso dall’avvocato Francesco Stilo. Filomena Aliberti il pm della Procura di Vibo che ha chiesto al giudice la convalida dell’arresto in carcere motivandola con il pericolo di fuga e precedenti evasioni dai domiciliari da parte di Giuseppe Prostamo. Domani l’udienza di convalida.

